عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق: جينات المصريين مرتبطة بالأرض منذ قدم التاريخ

قال الدكتور حماد عبدالله، عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق إنه بعد حرب 1973، كانت الحياة صعبة على كل المصريين بسبب الحرب، ولكن كان للنصر ثمن غالي، والخروج من مصر كان يكلف 5 جنيهات فقط، وهو ما يعادل 15 دولارا.

وأضاف عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق: «قرار السفر جاء بالصدفة وبدأت حياتي في إيطاليا بـ5 دولار، ولكن كنت أمتلك إرادة النجاح»، ولكنه قرر الرجوع لمصر، بعد ما كان دخله في إيطاليا في اليوم 10 آلاف جنيه عام 1976، وترك ذلك ونزل مصر «اتوظفت بـ80 جنيه».

كنت مو صلاح في عملي بإيطاليا

وواصل: «رغم ضآلة العمل الذي بدأت به في إيطاليا، إلا أني كنت في مجالي مو صلاح»، مؤكدًا أنه نزل في بلد بجانب المطار، وبدأ أول عمل له في غسل الصحون من أجل توفير الطعام وكانت لمدة 7 أيام، مكملا: «أنني كنت المصري الوحيد في الميناء التي تدعي فيمتشينو، حيث الجميع كان معجب بذلك بأنني من أحفاد الفراعنة».

وأكد عبد الله خلال حواره مع برنامج الشاهد الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الدكتور أحمد زويل أخذ نوبل في الولايات المتحدة، ولكن رجع لمصر من أجل خدمة البلد.

وأشار عميد كلية الفنون التطبيقية الأسبق، إلى أن مصر هي المخر للنهر، حيث إن المصريين منذ القدم يعيشون حول نهر النيل يبنون الحضارة، وبالتالي فالحنين للطين والنيل كان دائمًا ما يسيطر على جينات المصريين، منوهًا أن مصر هي التي بنت الحضارة العربية، حيث أن جينات المصريين مرتبطة بالأرض منذ قدم التاريخ، فالشخصية المصرية لا تتجزأ.