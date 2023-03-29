محيي إسماعيل يكشف لـ«أنا والقناع» عن لقائه مع الدكتور أحمد زويل في أمريكا

قال الفنان محيي إسماعيل، إنه زار الدكتور أحمد زويل في بنسلفانيا، و«كنت قاعد هناك 3 شهور، والناس قالولي الدكتور أحمد زويل ساكن هنا، وهو من البحيرة وأنا كمان، وروحت كحب استطلاع وخبطت على الباب، وقلتلهم لو الدكتور هنا قولوله محيي إسماعيل».

محيي إسماعيل وزويل

وأضاف إسماعيل، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع عبر قناة «الحياة»، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب: «فوجئت به أمامي وقلت له أنا جاي في زيارة وأول مرة آجي أمريكا وعزمني على الأكل، وسألني لو كنت عايز أي حاجة، قلت له نفسي في إسطوانات ألفيس بريسلي، وهو مثل عبدالحليم حافظ لدينا».

20 إسطوانة شيكولاته

وتابع: «ودخلنا محل وأخدت 20 إسطوانة، ووزعت الإسطوانات ومفيش ولا واحدة بتشتغل، واتصلت بالدكتور زويل؛ وقالي مين قالك إن دي إسطوانة؛ دي شكولاته على شكل إسطوانة، وأي واحد يقولك دي مش بتشتغل قوله كلها، وكل ما أقول كدا لحد يقولولي أنت مجنون».