مسلسلات الـ15حلقة في رمضان 2024.. أبرزها «عتبات البهجة»

بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك، الذي تتنافس فيه عدد من الأعمال الدرامية أبرزها هذا العام مسلسلات التي تنتمي لنوعية الـ15 حلقة.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أبرز هذه الأعمال:

مسلسل عتبات البهجة

يخوض الفنان يحيى الفخراني السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل عتبات البهجة، الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة ويشاركه في البطولة كل من: جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لمدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة انتاج العدل جروب.

مسلسل بابا جه

كما يقدم الفنان أكرم حسني في رمضان 2024 المسلسل الكوميدي بابا جه الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، من تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعى وبطولة أكرم حسنى، نسرين أمين، سماء إبراهيم وإنتاج شركة ميديا هب - سعدى جوهر.

مسلسل فراولة

وتشارك نيللي كريم في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل فروالة الذي ينتمي لنوعيه مسلسلات الـ15 حلقة وينتمي إلى الكوميديا، ويضم المسلسل عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم: شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على انتاج أحمد دسوقي.

مسلسل مسار إجباري

كما يشارك الثنائي أحمد داش وعصام عمل بمسلسل «مسار إجباري» بمشاركة كل من بسمة وصابرين والعمل تأليف ورشة كتابة وإخراج نادين خان إنتاج المتحدة.

مسلسل لحظة غضب

وتشارك الفنانة صبا مبارك في مسلسل لحظة غضب بطولة الفنان علي قاسم ومحمد شاهين، الذي ينتمي لنوعية 15 حلقة، المقرر عرضه في دراما رمضان 2024 المقبل، من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار انتاج طارق الجنايني.

مسلسل سر إلهي

كما تشارك أيضا روجينا في السباق الرمضاني بمسلسل سر إلهي، الذي ينتمي أيضا لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ويشارك مع روجينا في بطولة المسلسل كل من أحمد مجدي ورنا رئيس ومحمد ثروت ومي سليم ومحمود الحديني ونهى عابدين وأحمد بدير وميمي جمال ومراد مكرم ومحمود حجازي، إخراج رؤوف عبدالعزيز إنتاج أشرف زكي.