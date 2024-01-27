الجزائر: طلبنا عقد جلسة لمجلس الأمن لإعطاء قوة إلزامية لحكم «العدل الدولية» بشأن غزة

بناء على طلب الجزائر قرر مجلس الأمن الدولي عقد اجتماعا طارئا الأربعاء المقبل، وذلك بعد قرار محكمة العدل الدولية ضد دولة الإحتلال وصدور أوامر لها باتخاذ تدابير لمنع وقوع جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

تعليمات من رئيس الجزائر لطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، تابعت باهتمام قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا المتعلقة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، مشيرة إلى أن بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة تلقت تعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تقضي بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت، بهدف إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت قبول دعوى جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال والتي اتهمتها فيها لارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأمرت باتخاذ بعض الاجراءات والتدابير الاحترازية لوقف جريمة الإبادة الجماعية وادخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.