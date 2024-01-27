تناقض نتنياهو في تعليقه على قرار «العدل الدولية».. نقد قاسي بالعبرية وعتاب بالإنجليزية

واقعة غريبة أقدم عليها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال تعليقًا على قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت الجمعة في الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية لشعب فلسطين في قطاع غزة.

بيان مكتب نتنياهو بالعبري هاجم القرار

وأبدى نتنياهو رفضه لقرارات المحكمة في بيان أصدره مكتبه باللغة العبرية وعلق بعبارات شديدة ضد قرار المحكمة بينما تراجع في بيانه الذي أصدره مكتبه باللغة الإنجليزية وخفف من حدة انتقاداته لقرار المحكمة.

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، فإنه تم نقل كلمات نتنياهو في رسالة نيابة صدرت من مكتبه باللغة العبرية، شملت ما وصفته بالنقد القاسي وأعلن نتنياهو رفضه لقرار العدل الدولية مدعيًا أن إسرائيل تخوض حربا غير عادلة، وأنهم يقاتلون ضد وحوش الفصائل الفلسطينية متوعدًا باستكمال الحرب على قطاع غزة.

تغير لهجة نتنياهو في بيان مكتبه باللغة الإنجليزية

وأوضحت الصحيفة أن هذا النقد القاسي لم يظهر في بيان مماثل نشره مكتب نتنياهو باللغة الإنجليزية، ولكنه تراجع عن حدته ووعد بالتزام إسرائيل بالقانون الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو في بيانه بالإنجليزية انتقد القرار، ولكن بدا أكثر اعتدالا ولم يهاجم المحكمة نفسها، ولم يقل نتنياهو باللغة الإنجليزية إن القرار كان علامة عار لن تمحى لأجيال، وبدلاً من ذلك هاجم الاتهام ذاته ضد إسرائيل ووصفه بأنه فاضح.

وإلى جانب ذلك، أكد أيضًا باللغة الإنجليزية التزام إسرائيل بالقانون الدولي مضيفًا أنهم سوف يستمروا في السماح بدخول المساعدات الإنسانية، وبذل قصارى جهدهم لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين، حتى عندما تستخدمهم حماس كدروع بشرية على حد زعمهم.