مفاجأة.. هل يحاكم القضاء الأمريكي بايدن بتهمة دعم الإبادة الجماعية في غزة؟

فجر الكاتب الصحفي آليكس وودوورد مفاجأة في مقاله المنشور بصحيفة «إندبندنت البريطانية» والذي تسائل فيه عن مدى إمكانية مسائلة المحكمة الفيدرالية الأمريكية للرئيس جو بايدن بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية للفلسطينيين بعد القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بقبول دعوى جنوب إفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

محكمة أمريكية تناقش دعوة ضد بايدن وكبار مسؤولي إدارته

وأشار إلى أن هناك محكمة أمريكية تناقش دعوة ضد بايدن وكبار مسؤولي إدارته رفعها مجموعة من سكان غزة والعديد من المواطنين الأمريكيين الذين لديهم عائلات في غزة، مؤكدًا أنه لم يعرف أي رئيس أمريكي آخر في منصبه وجهت إليه اتهامات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية في محكمة اتحادية، أو ضد كبار أعضاء حكومته.

الزام بايدن وحكومته بمنع جريمة الإبادة الجماعية

وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الدعوى القضائية طالبت المحكمة بإلزام المتهمين الأمريكيين، بمن فيهم ذلك رئيس الولايات المتحدة، بمنع جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف، والتوقف عن تقديم الدعم لها.

رفع مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد بايدن ووزيري الخارجية والدفاع بتهمة تقديمهم دعما غير مشروط للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك قبل أن تقر محكمة العدل الدولية بوجود أدلة على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.