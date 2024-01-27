إسرائيل تتحدى «العدل الدولية».. استمرار قصف المدنيين واستشهاد فلسطينيين

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، فجر اليوم، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الجنينة شرق رفح جنوب قطاع غزة، وذلك قبل مرور 24 ساعة على قرار محكمة العدل الدولية الإلزامي لإسرائيل باتخاذ تدابير احترازية ووقف عملية الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية بأن الشهيدين والمصابين نقلوا إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في رفح.

113 يوما وليلة من العدوان

ولم تتوقف آلة الاحتلال الحربية عن عدوانها لليوم الـ113 على التوالي، واستمرت في ارتكاب المجازر واستهداف المدنيين والابادة الجماعية للفلسطينيين في مختلف أرجاء قطاع غزة، بعد ساعات من قبول محكمة العدل الدولية دعوى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو 64 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية بالإضافة لآلاف المفقودين، إضافة لدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يقيم قرابة 1.9 مليون فلسطيني كنازحين في أماكن الإيواء والمخيمات والعراء.