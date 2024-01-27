صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة شلومي بالجليل الغربي قرب حدود لبنان كتب: نرمين عفيفي 08:47 ص | السبت 27 يناير 2024 صفارات الإنذار أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بسماع دوي صفارات الإنذار بمستوطنة شلومي بالجليل الغربي قرب حدود لبنان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: صفارات الإنذار تدوي في جنوب عسقلان بغلاف غزة القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات زرعيت وشوميرا بالجليل الغربي «القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في كل المدن الأوكرانية «القاهرة الإخبارية»: سماع دوي صفارات الإنذار شمال إسرائيل صفارات الإنذار لبنان حدود لبنان بقلم نرمين عفيفي