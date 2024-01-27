رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة شلومي بالجليل الغربي قرب حدود لبنان

كتب:

نرمين عفيفي
08:47 ص | السبت 27 يناير 2024
صفارات الإنذار

صفارات الإنذار

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بسماع دوي صفارات الإنذار بمستوطنة شلومي بالجليل الغربي قرب حدود لبنان.

اقرأ المزيد:

صفارات الإنذار تدوي في جنوب عسقلان بغلاف غزة

القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات زرعيت وشوميرا بالجليل الغربي

«القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في كل المدن الأوكرانية

«القاهرة الإخبارية»: سماع دوي صفارات الإنذار شمال إسرائيل
بقلم نرمين عفيفي