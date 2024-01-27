بدء إجازة نصف العام 2024 بالجامعات.. وعودة الدراسة 10 فبراير

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية أن اليوم هو أول أيام إجازة نصف العام 2024 بالجامعات لمختلف الكليات والمعاهد، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية التي وضعها، على أن تستمر لمدة أسبوعين متتاليين ويبدأ الفصل الدراسي الثاني 2024، يوم السبت 10 فبراير المقبل، دون تأجيل.

بدء إجازة نصف العام 2024 بالجامعات

وقال المجلس الأعلى للجامعات وفقاً لتقرير صادر عنه، أنه مع بدء إجازة نصف العام 2024 بالجامعات، تبدأ الجامعات المختلفة أعمال الصيانة الشاملة لكافة المنشآت والمعامل والمدرجات وقاعات التدريس، وكذلك المدن الجامعية استعداداً للفصل الدراسي الثاني، مؤكداً أنه سيتم الكشف عن الجداول الدراسية للترم الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة.

الجامعات الحكومية

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة والأهلية استقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بمختلف الكليات التي توجد بها أماكن شاغرة، وفقاً للضوابط و القواعد والحدود الدنيا التي جرى قبول الطلاب بها خلال الفصل الدراسي الأول 2023، وذلك من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، ومن المقرر أن ستم غلق باب التقدم للالتحاق بالكليات خلال الايام القليلة المقبلة.