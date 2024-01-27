تراجع أسعار السمك اليوم السبت 27-1-2024 في الأسواق

تراجعت أسعار السمك اليوم السبت 27-1-2024 في الأسواق، ويرجع ذلك إلى وفرة المعروض وقلة إقبال المواطنين على الشراء، إذ انخفض سعر كيلو سمك البلطي بقيمة 7 جنيهات، فيما هبط سعر الكابوريا بنحو3 جنيهات، أما سعر السردين انخفض نحو 5 جنيهات، وفقًا لما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك اليوم السبت 27-1-2024 في الأسواق والتي جاءت كما يلي:

أسعار السمك البلطي

- يتراوح سعر السمك البلطي اليوم ما بين 62 و68 جنيها.

- كما يتراوح سعر كيلو فليه البلطي ما بين 40 و200 جنيه.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

- أما سعر كيلو قشر البياض يتراوح ما بين 70 و130 جنيها.

- فيما يتراوح سعر الثعابين ما بين 50 و250 جنيها.

- ويتراوح سعر المكرونة السويسي ما بين 65 و100 جنيه.

- وعن سعر كيلو السبيط والكاليماري يتراوح ما بين 180 و300 جنيه.

- أما سعر الكابوريا اليوم يتراوح ما بين 40 و230 جنيها.

أسعار سمك البوري

- فيما يتراوح سعر البوري ما بين 90 و130 جنيها.

- ويتراوح سعر الجمبري ما بين 330 و400 جنيه.