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تراجع أسعار السمك اليوم السبت 27-1-2024 في الأسواق

كتب:

مريم حنفي
10:22 ص | السبت 27 يناير 2024
أسعار الأسماك اليوم

أسعار الأسماك اليوم

تراجعت أسعار السمك اليوم السبت 27-1-2024 في الأسواق، ويرجع ذلك إلى وفرة المعروض وقلة إقبال المواطنين على الشراء، إذ انخفض سعر كيلو سمك البلطي بقيمة 7 جنيهات، فيما هبط سعر الكابوريا بنحو3 جنيهات، أما سعر السردين انخفض نحو 5 جنيهات، وفقًا لما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار السمك اليوم السبت 27-1-2024 في الأسواق والتي جاءت كما يلي: 

أسعار السمك البلطي 

- يتراوح سعر السمك البلطي اليوم ما بين 62 و68 جنيها. 

- كما يتراوح سعر كيلو فليه البلطي ما بين 40 و200 جنيه. 

أسعار الأسماك في مصر اليوم 

- أما سعر كيلو قشر البياض يتراوح ما بين 70 و130 جنيها. 

- فيما يتراوح سعر الثعابين ما بين 50 و250 جنيها. 

- ويتراوح سعر المكرونة السويسي ما بين 65 و100 جنيه. 

- وعن سعر كيلو السبيط والكاليماري يتراوح ما بين 180 و300 جنيه. 

- أما سعر الكابوريا اليوم يتراوح ما بين 40 و230 جنيها. 

أسعار سمك البوري 

- فيما يتراوح سعر البوري ما بين 90 و130 جنيها. 

- ويتراوح سعر الجمبري ما بين 330 و400 جنيه. 

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