أسعار السمك اليوم السبت 20-1-2024 في الأسواق

شهدت أسعار السمك في الأسواق، اليوم السبت 20-1-2024، ثباتا كبيرا في عدد من الأنواع بمختلف الأسواق المحلية، منها سمك الجمبري الممتاز الذي لأكثر من 10 جنيهات في الكيلو الواحد.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار السمك اليوم، حسبما كشفه آخر تحديث لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار السمك اليوم، كالتالي:

الجمبري وسط: الكيلو بـ230 جنيهًا.

جمبري صغير: الكيلو بـ154 جنيهًا.

جمبري جامبو: الكيلو بـ369 جنيهًا.

وقار: الكيلو بـ201 جنيها.

القاروص: الكيلو بـ165 جنيهًا.

الكابوريا: الكيلو بـ112 جنيها.

فيليه بلطي: الكيلو بـ150 جنيه.

قشر بياض: الكيلو بـ120 جنيها.

سبيط: الكيلو بـ218 جنيهًا.

المرجان وسط: الكيلو بـ101 جنيها.

المرجان ممتاز: بـ128 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي

البلطي ممتاز: الكيلو بـ84 جنيهًا.

البلطي صغير: الكيلو بـ58 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

السردين المجمد: الكيلو بـ61 جنيهًا.

الماكريل المجمد: الكيلو بـ90 جنيهًا.