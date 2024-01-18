سعر السمك البلطي يتراجع بقيمة 5 جنيهات في الأسواق.. اعرف التفاصيل

تراجعت أسعار الأسماك في سوق العبور خاصة السمك البلطي تراجع بقيمة 5 جنيهات في الكيلو مقارنة بأسعار أمس، إذ بلغ متوسط سعر الكيلو نحو 48 جنيهًا للمستهلك، مقارنة بأسعار أمس 53 جنيهًا للكيلو ذات الوزن الخفيف.

«الوطن» تنشر أسعار السمك في الأسواق والمحلات، بناء على آخر تحديث من قبل بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء نهاية التعاملات يوم الأربعاء 17-1-2024 وجاءت كما يلي.

أسعار السمك البلطي

- سعر كيلو السبيط والكاليماري يتراوح بين 200 و270 جنيها.

- يتراوح سعر الكابوريا بين 68 و222 جنيها.

- يتراوح سعر الجمبري بين 130 و310 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 48 إلى 65 جنيهًا بالنسبة للبلطي ذات الحجم الخفيف.

- يتراوح سعر كيلو فليه البلطي في الأسواق بين 48 و190 جنيهًا.

أسعار سمك البوري

- يتراوح الدنيس بين 88 و225 جنيها.

- يتراوح سعر المكرونة السويسي بين 64 و135 جنيها.

- يتراوح سعر قشر البياض بين 77 و93 جنيهًا.

- سعر كيلو الثعابين يتراوح بين 50 و140 جنيهًا.