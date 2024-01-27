«القومي للبحوث»: الوجبات السريعة خطر على صحة وتركيز الأطفال

كشفت الدكتورة أمل السعيد، استشاري الأمراض الوراثية بقسم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تفاصيل مشكلة صٌعوبات التعلم التي تٌواجه العديد من الأطفال في المراحل العُمرية المُبكرة، مُوضحة أن صعوبات التعلم ليست بمرض، وإنما هي مٌشكلة تٌواجه أي فرد في القراءة، أو الكتابة، أو الحساب، أو اكتساب المهارات أو اتباع المهارات، ولحل المشكلة يجب معرفتها، وتحديدها لحلها من خلال الاختبارات والتقييمات الخاصة به.

صعوبات التعلم

ووجهت الأستاذة بالمركز القومي للبحوث وفقًا لتقرير صادر عن المركز عددًا من النصائح اللازمة، لأولياء الأمور، للتعامل مع مُشكلات صُعوبات التعلم للأطفال تأتي على النحو التالي:.

- عمل التقييمات اللازمة.

- وضع برنامج علاجي مناسب للطفل سواء عن طريق الجلسات التي تقوم بزيادة التركيز.

- وضع برنامج علاج يحفز الذاكرة.

- عمل الفحوصات الطبية الكاملة المتمثلة في صورة الدم الكاملة للطفل، لمعرفة نسب عناصر الجسم لدى الطفل، ومعرفة النقص والخلل في أي من العناصر التي تُؤثر على الذاكرة .

المركز القومي للبحوث

وأوضحت أنه يجب على كل أسرة لديها أطفال يٌعانون من صعوبات التعلم، التحلي بالصبر وضبط النفس و ضرورة العمل على اكتشاف نُقاط القوة لديه والمهارات، سواء رياضياً أومهارياً، أو يدوياً، والاجتماعية أو الرسم أو الموسيقى وتنمية تلك المهارات والتحفيز لها، مٌنوهة إلى أن التعامل السلبي مع الذين يٌعانون من صعوبات التعليم، يمكن أن يٌؤدي إلى أن يكون الطفل ذو سٌلوك عٌدواني ويٌؤثر سلباً على حالته النفسية.

وشددت على ضرورة التركيز على العلاج الدوائي للطفل بعد استشارة الطبيب المُختص، وتقسيم المهام الخاصة بالطفل، ومنحه الوقت الكافي للحل، وضرورة التغذية السليمة بدءاً من حمل الأم للطفل، ويجب على أولياء الأمور ضرورة إبعاد الطلاب عن المُلوثات المُتمثلة في مكسبات الطعم واللون والمواد الحافظة الموجودة في الأكل، والأكلات السريعة، مضيفة أن «الوجبات السريعة» تعمل على زيادة التشتت لدى الطفل ويجب اتباع التعليمات الصحية في الغذاء.

ودعت إلى ضرورة التركيز على نقاط القوة لدى الأطفال وتنميتها، والعمل على اكتشاف صعوبات التعلم في سنوات مبكرة جداً، للإسراع في حلها.