«القومي للبحوث» يحذر من التدخين: السيجارة تحتوي على 7 آلاف مادة كيميائية مسرطنة

قال الدكتور أحمد عبدربه، الأستاذ بقسم الهرمونات بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يجب على المواطنين الإقلاع عن التدخين بجميع أنواعه، وتجنب هذه العادة السيئة التي تُؤثر سلباً على صحة المواطنين، قائلاً: «ننصح الأشخاص المٌدخنين بالابتعاد عن التدخين تدريجياً لأنهم أكثر عُرضة للإصابة بسرطان الرئة».

عبدربه: لا للتدخين حافظ على رئتك من السرطان

وأوضح الأستاذ بالمركز القومي للبحوث وفقاً لتقرير صادر عن المركز، أن خطر الإصابة بمرض سرطان الرئة يزداد من طول فترة التدخين، موضحًا أن التدخين مسؤول عن أكثر من 85% من جميع السرطانات التي تصيب الرئة، لافتا إلى أن التبغ يحتوي على 7000 مادة كيميائية مسرطنة، و60 مادة سامة، تُؤثر سلباً على صحة الإنسان.

وقال أحمد عبدربه، إنه حال تدخين الإنسان حوالي 25 سيجارة في اليوم، فقد يزداد خطر الإصابة بسرطان الرئة بنحو 25 مرة.

تلف الحمض النووي داخل نواة خلايا الجسم

وأوضح: «عندما نستنشق دخان التبغ تدخل المواد الكيميائية والمسرطنة إلى الرئة مما يُؤدي إلى تلف الحمض النووي داخل نواة خلايا الجسم السليمة»، مؤكداً أنه يجب على المواطنين الابتعاد عن التدخين بقدر الإمكان حفاظاً على صحتهم.