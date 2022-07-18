خالد الجندي: الغباء يجعل البعض يتصور أنه سيخدع ربه يوم القيامة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه عندما يحضر الكبر يتم إلغاء العقل كما فعل إبليس، حيث يحجب الحقيقة على الإنسان، موضحًا «نتهم إبليس بالجهل المركب، إذ إنه يجهل أنه جاهل، وسبب هذا الجهل أنه عنده كِبر، حيث يجعل الكبر الإنسان لا يسمع الحقيقة».

البعض لا يستطيع تحمل الحق

وأضاف «الجندي»، خلال تقديم برنامجه «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، «الإنسان المتكبر لا يسمع بشكل صحيح، ويجعل الإنسان يدخل في جدالات لا طائل منها، البعض لا يستطيع تحمل الحق، وبالتالي يجعله الكبر لا يستطيع تقبل غيره أو أن يقول كلمة حق، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم».

حالة من الغرور والكبر

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الإنسان المخادع لديه حالة من الغرور والكبر، مشيرًا إلى أن الغرور هو الجهالة التي تحجب الآخرة عن الإنسان، وعندما يبتلى الإنسان بالكبر والغرور فإنه سيعاند كثيرا حتى يقف أمام الله يوم القيامة ويستمر في العناد، «أريدكم تخيل وقفتنا أمام الله عز وجل في يوم القيامة، ده الأنبياء عمالين يرتعشوا، الأنبياء بيجروا ويقولوا نفسي نفسي، عدا النبي الذي يقول أمتي، ولكن من لديه عناد يقف بمنتهى الشجاعة والقوة ويستمر في العناد».

ولفت الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أنّ الغباء يجعل البعض يتصور أنه سيخدع ربه يوم القيامة، «ده شخص غبي، لما واحد يتصور إنه هيقف يوم القيامة قدام ربنا ويكذب عليه ويعدي».