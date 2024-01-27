«التعليم العالي»: انتهاء فعاليات برنامج الإرشاد المهني من أجل التوظيف

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انتهاء الجولة الدراسية التي تمت في المملكة المتحدة ببريطانيا، وأقيمت خلال الفترة من 8 يناير حتى 13 من نفس الشهر، بحضور مديري مراكز التوظيف كممثلين عن الأقاليم السبعة، وذلك ضمن مشروع «برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف»، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني بالتعاون مع 5 جامعات دولية

وتضمنت الجولة الدراسية في المملكة المتحدة زيارة 5 جامعات دولية ومراكز التوظيف الخاصة بكل جامعة؛ للاطلاع على أحدث ما يتم في مراكز التوظيف بالجامعات الدولية، وأحدث ما وصلت إليه الدول في نظام التوجيه الوظيفي.

كما تضمنت الجولة عقد العديد من الجلسات النقاشية، والتي شهدت مشاركة مُثمرة بين مديري المراكز والمُستشارين البريطانيين لمؤسسات التعليم المهني؛ لتبادل الأفكار والرؤى المُختلفة.

وعقب انتهاء الجولة الدراسية، عقد الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، اجتماعًا مع إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة؛ لدراسة النتائج وتحليل مُخرجات الزيارة للمملكة المتحدة.

البرنامج من أهم مشاريع وزارة التعليم العالي

جدير بالذكر أن مشروع «برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف» يعد أحد أهم مشاريع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لربط التأهيل المهني بسوق العمل، والذي جاء نتيجة لاتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة العمل الدولية، وذلك في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.