قافلة طبية تستهدف أهالي قرية «الكراكات» في مركز بيلا لمدة يومين

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الكراكات التابعة لمركز بيلا، على مدار يومي السبت والأحد 27 و28 يناير الجاري، لتقديم الخدمات الطبية بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الكراكات على مدار يومين

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّه تم إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الكراكات التابعة لمركز بيلا، يومي 27 و28 يناير 2024، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

توقيع الكشف وتقديم العلاج مجانًا في تخصصات مختلفة

وأكد «شقوير»، أنّ القافلة الطبية ستواصل عملها على مدار يومين متتاليين وستقوم بتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج مجانًا في عدد من التخصصات الطبية، ومنها: «النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، إلى جانب تدشين عدداً من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصةً فيروس كورونا المستجد.

وأوضح «شقوير»، أنّه سيتم تقديم خدمات التقارير الطبية، والتحويل لأقرب مستشفى لاستكمال تلقي العلاج اللازم، أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة لمن يحتاج إلى ذلك من المترددين على القافلة الطبية، داعياً أهالي قرية الكراكات التابعة لمركز بيلا والقرى المجاورة للتردد على القافلة الطبية للاطمئنان على صحتهم وصحة ذويهم.