تقديم خدمات لـ1670 حالة مجانا خلال قافلة طبية في مركز دسوق

أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، في محافظة كفر الشيخ، أن القوافل الطبية بالمحافظة، والتي تعمل ضمن إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تقدم أفضل الخدمات للمواطنين، في شتي ربوع الإقليم، داخل القري والمراكز، والكشف عليهم بالمجان، علاوة على تحويل الحالات المرضية التي تستدعي ذلك إلي أقرب مستشفي حكومي، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

الكشف الطبي على 1670 مواطنا

وأضاف «شقوير»، في بيان، أن مديرية الصحة في كفر الشيخ، نظمت قافلة طبية مجانية، وذلك بقرية إبطو، التابعة لمركز دسوق، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي 1670 مواطنا بالمجان، في كل التخصصات الطبية، وإجراء تحاليل طبية لهم، وكذلك إجراء أشعة البعض منهم، إضافة لتقديم النصح والإرشاد الطبي لنحو 890 سيدة في تخصصات الأطفال، والنساء والتوليد.

استمرار القوافل الطبية في كفر الشيخ

وأشار «شقوير»، وكيل صحة كفر الشيخ، عن استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية، في محافظة كفر الشيخ، وذلك لتوفير كافة سبل الخدمة الطبية لجميع المواطنين دون عناء، علاوة علي تقديم خدمات طبية شاملة للمرضي بالمجان، لافتا أن القوافل الطبية توفر الوقت والجهد والمال علي المواطنين، وذلك ضمن ما تقدمة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للمواطنين بالمجان، بهدف الارتقاء بصحتهم.