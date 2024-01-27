محلل سياسي: قرار «العدل الدولية» إلزامي لإسرائيل ولا رجعة فيه

قال المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور ماهر صافي، إن تداعيات قرار محكمة العدل الدولية بخصوص القضية المرفوعة من دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لما تمارسه من إبادة جماعية للفلسطينيين، أعطت للجميع درسا واضحا في القيم والأخلاق، حيث صّوت في هذا القرار 15 من أصل 17 قاضيا لإدانة عدوان الاحتلال ضد غزة.

قرار محكمة العدل الدولية

وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «8 الصبح» المذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن قرار محكمة العدل الدولية لم يعجب إسرائيل ولا تعطي له أي مجال للتنفيذ، لأنها تعلم جيدا أن الولايات المتحدة تقف بجانبها اقتصاديا وعسكريا وماليا، بجانب أنها لا تتعتبر بأنها تبيد وتقتل الشعب الفلسطيني، بل هي تدافع عن حقها منذ 7 أكتوبر 2023.

وتابع «صافي»، أن قرار محكمة العدل الدولية إلزامي لإسرائيل ولا رجوع فيه، على الرغم من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في قتل المدنيين وهدم بيوت الأبرياء في غزة ورفح وغيرها، حتى أصبح الوضع مأساويا ولا يُحتمل، مشيرا إلى أن هذا القرار من أفضل قرارات محكمة العدل، إلا أن تنفيذه لن يكون مُرحبا من جانب إسرائيل طالما أنها تأخذ الضوء الأخضر من الدول التي تدعمها مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا.