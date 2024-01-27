«المؤتمر»: قرار محكمة العدل الدولية تاريخي ويمنح الأمل للقضية الفلسطينية

ثمن حزب المؤتمر، برئاسة عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفض طلب إسرائيل بسحب القضية الفلسطينية، وقال في بيان له اليوم، إن قرار إدانة إسرائيل من المحكمة الدولية يُعد تاريخيا، ويمنح القضية الفلسطينية العزيمة والأمل من جديد.

إدانة إسرائيل

وأضاف حزب المؤتمر أن إدانة إسرائيل سيسهم في جعلها على أولويات الاهتمام العالمي على مدار الفترة القادمة التي ستشهد مداولات ومرافعات عدة بشأنها، مؤكدا أنه يستوجب على إسرائيل وقف إطلاق النار وإنفاذ كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب الكثير من الجرائم الوحشية تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

حق الفلسطينيين في الحماية

ولفت حزب المؤتمر في يبانه، إلى أن الفلسطينيين في غزة لهم الحق في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، ويجب على إسرائيل وقف إطلاق النار الفوري وعدم قيام قواتها بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية.