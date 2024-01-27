9 معلومات عن معرض القاهرة الدولي للجلود.. يشارك فيه 82 مستوردا أجنبيا

يشهد اليوم، 27 يناير، ثاني فعاليات معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته الـ18، والذي ينتهي غدا 28 يناير الجاري، بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، وتنظمه غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصناعة وذلك وفقاً للموقع الرسمي التابع لغرفة صناعة الجلود.

عدد الشركات العارضة

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز 9 معلومات عن معرض الجلود 2024، والتي جاءت كما يلي:

- يبلغ عدد الشركات العارضة بمعرض القاهرة الدولي للجلود نحو 100 شركة مصرية وأجنبية.

- يبلغ عدد الوفود الزائرة للمعرض نحو 82 مستوردا أجنبيا من 11 دولة، تمهيدا لإبرام تعاقدات تصديرية مع الشركات العارضة في المعرض.

- يتم خلال المعرض تنظيم ندوات لتطوير قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية، وبحث كافة التحديات التي تواجه الصناعة تمهيدًا لإيجاد حلول لها.

- شهد المعرض انتشارا كبيرا للأحذية الرياضية، التي تحولت من الاستيراد من الخارج إلى توطينها بالكامل نظرا لتوفر المواد الخام اللازمة لتصنيعها.

- كما شهدت المنتجات النسائية كالحقائب تواجدا كبيرا في المعرض إلا أن هذه الصناعة لم يتم توطينها بالكامل، نظرا لعدم توفر بعض الإكسسوارات الداخلة في تصنيع تلك الحقائب.

الهدف من المعرض

- يستهدف المعرض الوصول بصادرات الأحذية والمنتجات الجلدية لـ 80 مليون دولار خلال 2024.

- يركز المعرض على التصدير إلى لسوق العربية والإفريقية في البداية ثم الوصول إلى الأسواق الأوروبية.

- يشهد المعرض دعوة لمصمم أحذية عالمي لنقل أحدث ما توصلت إليه الموضة العالمية في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية.

- يشهد المعرض زيادة في عدد العارضين من الجلود الطبيعية نظرا لتفوق الصناعة المصرية في هذا المجال.