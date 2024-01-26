رئيس «الصادرات والواردات»: معرض الجلود فرصة متميزة لرجال الأعمال

افتتح المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فعاليات الدورة الثامنة عشر لمعرض القاهرة الدولي للجلود CAIROINTER LEATHER، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، وبالتنسيق مع غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، وبمشاركة العديد من الشركات المصرية في قطاعات الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الإنتاج.

شارك في الافتتاح مدير غرفة صناعة الجلود التنفيذي

وشارك في الافتتاح جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، وعلاء النمر المدير التنفيذي لغرفة صناعة الجلود، ومحمد الشريف رئيس مجلس إدارة شركة بيراميدز لتنظيم المعارض.

وصرح المهندس عصام النجار بأن المعرض يعد فرصة متميزة لرجال الأعمال المهتمين بقطاع الجلود حيث يحظى بمشاركة واسعة لأكثر من 115 شركة عارضة من عدة دول منها مصر والصين وتركيا وسوريا وغيرهم ، مشيراً إلى أن القطاعات المشاركة بالمعرض تضم منتجي المنتجات الجلدية الوسيطة والنهائية.

و تشارك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى فعاليات الدورة الـ 18 لمعرض القاهرة الدولي للجلود بفريق عمل متميز بقيادة المهندس خالد نبيل مدير العلاقات العامة ورئيس فريق المعارض وكل من نها سمير مسئول العلاقات العامة، ودينا حسن مسؤول المراسم، والمهندسة مي الطنطاوي مدير إدارة الجلود، والكيميائية مروة صلاح فاحص فنى بالإدارة المركزية للسلع الصناعية والغير صناعية.

ويعمل فريق عمل الهيئة خلال المعرض على إطلاع الشركات على ما تقدمه الهيئة من خدمات داعمة للمصدرين وفوائد تسجيل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كأحد جهات استخراج شهادات المطابقة في مجال المنتجات النسيجية والمفروشات والملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس و الجودة (نظام سابر السعودي) واهمية تسجيل الهيئة بالمنصة الالكترونية لبرنامج "سابر"

وتعتبر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي أول هيئة حكومية مصرية معتمدة تسجل في نظام سابر السعودي وتمنح شهادة تقيم المطابقة طبقاً للمواصفة الدولية 17065:ISO/IEC .

وأكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة حريصة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين بهدف اطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها الهيئة بهدف التيسير على مجتمع رجال الأعمال وبما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجي.

وتمثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محورا رئيسيا ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.