ضبط 6 أطنان مواد مجهولة المصدر لصناعة المخصبات الزراعية في البدرشين

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام أحد الأشخاص بإقامة مصنع عشوائي غير مرخص، كائن بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، لإنتاج وتعبئة المخصبات والأسمدة الزراعية المغشوشة والمقلدة باستخدام مواد مجهولة المصدر داخل عبوات مقلدة منسوب إنتاجها لكبرى الشركات لإيهام المزارعين بجودة وسلامة تلك المنتجات.

جرى استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول عن المصنع – مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين)، وضُبط بداخل المصنع (6 أطنان مواد خام مجهولة المصدر تُستخدم في تصنيع المخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة، 40 طن منتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومعبأة داخل شكائر وجوالات مقلدة منسوب إنتاجها لكبرى الشركات ومُعدة للتداول، خط إنتاج كامل «2 خلاطة أسمنت، مطحنة خامات، ماكينة تغليف، هزاز، كميات كبيرة من الشكائر والعبوات الفارغة المنسوبة للشركات الاستثمارية المرخصة المشار إليها» مُعدة للتعبية).