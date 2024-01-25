وزارة البيئة تشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 بعدد من الفعاليات

تشارك وزارة البيئة، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة في الدورة الـ55 من معرض الكتاب 2024 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 25 يناير 2024 وحتى 6 فبراير 2024، تحت شعار «نصنع المعرفة نصون الكلمة»، حيث تحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، كما وقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب على عالم المصريات الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل.

ياسمين فؤاد: جناح وزارة البيئة يتضمن مسابقات بيئية وتلوين وورش عمل فنية

وصرحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن جناح وزارة البيئة هذا العام يشهد مجموعة من الفعاليات من خلال فريق التوعية البيئية بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية، تشمل عرض أنشطة وإنجازات وزارة البيئة وجهازيها «شؤون البيئة والمخلفات»، كذلك مشروعات الوزارة المختلفة ومنها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة بهدف توعية المترددين على جناح الوزارة بالمعرض بقضايا البيئة المختلفة والمطروحة على الساحة العالمية والمحلية.

الحفاظ على البيئة للمترددين على المعرض

وأضافت الدكتور ياسمين فؤاد، أنه سيتم أيضا المشاركة بمجموعة من الأنشطة البيئية المتنوعة من مسابقات بيئية وتلوين وورش عمل فنية حول إعادة استخدام وتدوير المخلفات وكيفية الاستفادة منها في عمل لوحات فنية، بالإضافة إلى ورش العمل الثقافية والتي ستتناول شرح لدور الشباب والأطفال في الحفاظ على البيئة للمترددين على المعرض، وكذلك فتح حوار مفتوح معهم، وشرح دور الوزارة والقطاعات المختلفة، كما سيتم تقديم عروض العرائس بذرة وميما، والتي تميز جناح وزارة البيئة هذا العام، وسيتم توزيع الهدايا ومجموعة من الكتيبات الخاصة بالموضوعات البيئية المختلفة، بالإضافة إلى تقديم انشطة متنوعة لذوي الهمم بالتعاون مع عدد من الجهات لتوحيد الجهود ومن أبرزها وزارة الثقافة والمركز القومي للإعاقة وعدد من الجمعيات الأهلية.

دمج الجيل الحالي في المنظومة البيئية

وتتوجه الدكتورة ياسمين فؤاد بالدعوة للجماهير من مختلف فئات المجتمع إلى زيارة جناح الوزارة بالمعرض للاستفادة مما تقدمه الوزارة من أنشطة، من منطلق السعي لدمج الجيل الحالي في المنظومة البيئية وإشراكه في العمل على تحقيق المفهوم الشامل للتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، وكذا ترسيخ مفهوم ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد المتاحة والتوعية بقضايا البيئة، مشيرة إلى أن المحور البيئي والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة يعد من أحد المحاور المهمة لما يعانيه المجتمع الدولي من قضايا عالمية والتي من أبرزها صون التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، والسعي للحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والقادمة في سبل عيش مستدامة.