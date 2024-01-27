أماكن جمعيات التأهيل المهني بالإسكندرية.. «خدمات ذوي الهمم»

يبحث ذوي الهمم ومن يعانون من بعض الإعاقات، عن إحدى جمعيات التأهيل المهني، لإثبات الإعاقة وتحديد نسبتها، واستخراج كارنيه التأهيل المهني كمستند رسمي، يحدد نسبة الإعاقة، لتقرر الخدمات التي يستحق عليها الدعم، وتقدم «الوطن» أماكن جمعيات التأهيل المهني بالإسكندرية، ليسهل على أصحاب الإعاقات الوصول إليها.

ذوى الهمم

وتقدم جمعيات التأهيل المهني بالإسكندرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، خدمات متنوعة لذوي الهمم وأصحاب الإعاقات بمختلف أنواعها، «إعاقة جسدية، إعاقة ذهنية، إعاقة حسية»، كما تقدم لهم المساعدات ودورات التأهيل، وتساعدهم فى استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، التي توفر لذوي الهمم، عددا كبيرا من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الدولة لحاملي هذه البطاقة.

أماكن الجمعيات

يتواجد بمحافظة الإسكندرية 8 أفرع لجمعيات التأهيل المهني بمختلف أحياء الإسكندرية، حيث يتواجد فرع شرق الإسكندرية، بشارع صلاح الدين إبراهيم بمنطقة السيوف، وفرع الجمرك بالمساكن الاقتصادية بسوق الجمعة باللبان، فرع وسط الإسكندرية 51 شارع الرصافة محرم بك، مكتب حى المنتزة شارع صلاح الدين إبراهيم بالسيوف، مكتب أبوقير 12 شارع مصطفى كامل أبو قير، مكتب برج العرب المجاورة الثالثة الحي السكني الأول عمارة 2، مكتب العامرية شارع أسماء بنت أبي بكر بالعامرية، فرع غرب الإسكندرية 51 شارع صلاح الدين بالسيوف.