شواطئ «ذوى الهمم».. «كراسي متحركة وعوامات» ومرافقون لتسهيل الحركة

اجتمع عدد من ذوى الهمم مع ذويهم وأصدقائهم على شاطئ المندرة المخصص لهم فى الإسكندرية، الذى يعد تجربة تطبق للمرة الأولى على مستوى المحافظات؛ لقضاء وقت ممتع فى السباحة بمياه البحر والتنزه على الشاطئ بحرية وأمان لما يتوفر لهم من مقاعد مخصصة، وتركيب رامب يصل للبحر مباشرة من خلال كرسى متحرك، فضلاً عن توفير عوامات مخصصة للسباحة.

عبّر الشاب الثلاثينى محمد طه، أحد ذوى الهمم من محافظة المحلة الكبرى، عن سعادته بتوفير شاطئ مخصص لهم، فسارع بمجرد الإعلان عن افتتاح الشاطئ إلى الذهاب رفقة أصدقائه، وفوجئ بتوفير كراسى متحركة بالمجان يستطيع نزول البحر بها بأمان من خلال منزل مسطح، إضافة إلى توفير الخدمات الأخرى من شماسى وطاولات وحمامات: «كل الخدمات متوفرة بالمجان والشاطئ كله مجهز لينا علشان نتحرك بسهولة». وتمنى «طه» أن تتوفر حمامات ملائمة لذوى الهمم من حيث المساحة حتى يمكنهم التحرك بسهولة بالكرسى المتحرك، كما تمنى تخصيص أماكن ركن سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة أمام الشاطئ، وفقاً لحديثه مع «الوطن».

«نصر»: «سافرت مع أصحابى وانبسطت»

واتفق عدد من الأصدقاء من ذوى الهمم فى القاهرة على السفر لشاطئ المندرة المخصص لهم فى الصيف، كان منهم نصر المصرى، صاحب الـ50 عاماً، الذى عبر عن امتنانه للدولة لتخصيص شاطئ لهم، مكّنه هو وأصدقاؤه من السباحة فى أماكن آمنة من خلال استخدام الكراسى المتحركة، فضلاً عن توفير ممشى ممهد للكراسى، لافتاً إلى تزويد الرامب برشاشات مياه تضفى جواً من البهجة والفرحة عليهم: «أول مرة فى حياتى أسافر مصيف مع أصحابى ونتبسط من غير ما الرملة تبهدلنا أو نكون خايفين يحصل لنا حاجة»، متمنياً أن يتم توفير شواطئ ذوى الاحتياجات الخاصة فى المحافظات المختلفة.

والتقطت عفاف الدفراوى، مسئولة برابطة ذوى الهمم بالبحيرة، طرف الحديث.. مُعبرة عن اهتمام جميع المسئولين فى الرابطة بإدخال الفرحة والسرور على أبناء محافظة البحيرة فى الصيف من خلال تنظيم رحلات مجانية لذوى الهمم لشاطئ المندرة المخصص لهم، مع السماح باصطحاب مرافقين معهم من الأسرة: «بنفرح لما نشوف السعادة فى عيون ولادنا وبنوفر لهم الأمان والراحة من أول الرحلة لآخرها»، وتحدث كل من الصافى محمود ومحمد المنشاوى، أبناء الرابطة من المكفوفين، عن شعورهما بالأمان من خلال توفير مسارات داخل مياه البحر لها فتحة دخول تسمح للفرد بالتحرك والسباحة داخل المياه، وتحت رقابة دقيقة من فرق متابعة، بالإضافة إلى توفير عوامات ومرافقين لهما أثناء الوجود فى البحر.