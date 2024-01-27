ضبط تشكيل عصابي لاتهامه بتزوير الأختام الحكومية في الإسكندرية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، قيام «عاطل له معلومات جنائية ومالك ورشة طباعة» مقيمين بمحافظة الإسكندرية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تصنيع أختام شعار الجمهورية المزورة والمنسوبة إلى جهات حكومية مختلفة، وبيعها للقائمين بأعمال تزوير المحررات الرسمية مقابل الحصول على مبالغ مالية.

تحريز الأدوات المستخدمة في تصنيع الأختام المزورة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما عدد من الأختام لشعار الجمهورية لجهات حكومية مختلفة، وتم تحريز الأجهزة والأدوات المستخدمة في تصنيع الأختام المزورة من قبل قوات الأمن.

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.