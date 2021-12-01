اختفاء أختام شعار الجمهورية بمكتب صحة بالمحلة.. وأمن الغربية يحقق

شهدت مدينة المحلة بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، اختفاء أختام شعار الجمهورية بشكل مفاجىء بمكتب صحة خامس بشارع العباسي الجديد، وهو ما تسبب في تعطل مصالح المواطنين وعدم إنهاء الأوراق الرسمية الخاصة باستخدام شهادات الميلاد، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها؛ لكشف غموض واقعة الاختفاء والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

اختفاء أختام شعار الجمهورية بمكتب صحة بإدارة ثان المحلة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد حوام مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبري، بورود بلاغ من مسؤولي مكتب صحة خامس بنطاق شارع العباسي الجديد بدائرة القسم، حول اختفاء أختام شعار الجمهورية من داخل ديوان مكتب الصحة.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، إلى مكان الحادث وتطورات حيثيات الواقعة.

وباشرت المقدم محمد صقر مفتش مباحث قسم شرطة ثان المحلة يرافقه الرائد محمد عمار رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية بذل جهود أمنية مستمرة؛ للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

وكيل الصحة بالغربية يحقق في الواقعة

من جهته، أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، توجيهاته العاجلة إلى الدكتورة أمل شمس مدير إدارة صحة ثان المحلة، بالتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال الحادثة مع العاملين داخل مكتب الصحة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بسرعة ضبط المتسببين في اختفاء أختام شعار الجمهورية.