«الداخلية» تشارك المواطنين الاحتفال بعيد الشرطة في المحافظات بالورود والهدايا

واصل رجال ‏الشرطة بجميع مديريات الأمن مشاركة ‏المواطنين الاحتفال بعيد الشرطة وتوزيع الزهور والهدايا العينية على المارة ‏ومستقلي السيارات بمختلف الشوارع والميادين.

‏ كما احتفلت الوزارة مع زوار المتحف المصري بالقاهرة من المواطنين والسائحين من كافة الدول من خلال قيام موسيقات الشرطة بعزف عدد من المعزوفات الوطنية، والتي لاقت تفاعلا إيجابيا واستحسان من الحضور ، وإشادة بما تتمتع به البلاد من أمن واستقرار .

وفى هذه المناسبة أعرب المواطنون عن خالص تقديرهم ‏لرجال الشرطة ودورهم في تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار ‏لحفظ الوطن وصون مقدراته.