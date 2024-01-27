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ضبط 750 طربة حشيش بـ5 ملايين جنيه قبل ترويجها في الإسكندرية

كتب:

محمد بركات
02:18 م | السبت 27 يناير 2024
مخدر الحشيش

مخدر الحشيش

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصرين إجراميين، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية) تخصص نشاطهما الإجرامي في الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه وبحوزتهما (عدد 750 طربة لمخدر الحشيش وزنت 75 كيلو جرام – مبلغ مالي) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5,250,000 جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بقلم محمد بركات