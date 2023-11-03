«الداخلية»: ضبط 5 أطنان من مخدر الحشيش بقيمة 350 مليون جنيه في البحر الأحمر

كشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اعتزام عناصر تشكيل عصابي مكونًا من 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، تهريب كميات من مخدر الحشيش بمحافظة البحر الأحمر.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم بإحدى المناطق بمحافظة البحر الأحمر، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرع 4 من عناصر التشكيل وإصابة الخامس.

وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 5 أطنان و4 بنادق آلية وخزائنها، كميات من الطلقات النارية، كما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 350,000,000 مليون جنيه تقريباً، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.