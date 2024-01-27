«الصحفيين» تكشف آخر موعد للاشتراك في مشروع العلاج

قال محمد الجارحي، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، إن الأربعاء القادم 31 يناير آخر موعد للاشتراك في مشروع العلاج، ولن يتم المد بعد هذا التاريخ، منوها أنه متاح التقسيط من البدل، وذلك حتى الساعة 7 مساء اليوم.

مشروع علاج الصحفيين

وأوضح الجارحي، في تصريحات لمحرري النقابة، أن قيمة الاشتراك للفرد 325 جنيها، وهذا المبلغ يوفر للشخص المشترك 35 ألف جنيه، وذلك بعد قرار رفع الحد الأقصى من 24 ألف إلى 35 ألف جنيه، موضحا أنه يمكن تجديد الاشتراك في مشروع العلاج خصما من بدل التكولوجيا والتدريب لكل الزملاء المشتركين من الصحف الحزبية والخاصة، وذلك عن تحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر «واتساب»، كما يمكنهم التعديل بالحذف أو الإضافة بموجب مستند.

وفيما يخص التقسط من البدل للاشتراك في مشروع علاج الصحفيين 2024 للصحفيين في المؤسسات القومية، أوضح الجارحي أنه سيتم تجديد الاشتراك لمن يرغب، لكن يكون ذلك بناء الخطاب الذي يحصل عليه الزميل موجهًا إلى مؤسسته، وذلك لإحضار موافقة على تحويل قيمة الاشتراك على 3 أقساط شهرية.

الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين

ونصح الجارحي الصحفيين بعدم نسيان أو إهمال الاشتراك في مشروع العلاج، قائلا: «مواقف عديدة لا حصر لها لزملاء نسيوا الاشتراك في المشروع أو أهملوا أو ظنوا أنهم ليسوا في حاجة له، وفجأة حدث لهم أو لأحد أفراد أسرتهم ظرف طبي طارئ ترتب عليه احتياجهم للمشروع».