فتح الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين السبت المقبل

قال الكاتب الصحفي محمد شبانة، وكيل نقابة الصحفيين والمشرف على مشروع العلاج في النقابة، إنّه تقررفتح الباب الإشتراك بمشروع العلاج لأعضاء النقابة مرة أخرى دون أي غرامات لمدة أسبوعين بداية من السبت المقبل.

موعد بدء تلقى طلبات الاشتراك

وأضاف في بيان صحفي، قبل قليل، أنّه تقرر فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج للأعضاء بالصحفيين، بداية من يوم السبت المقبل الموافق 11 فبراير ولمدة أسبوعين من تاريخه.

مشروع علاج الصحفيين وأسرهم

وكانت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية في نقابة الصحفيين، أعلنت بدء تلقى طلبات الاشتراك للصحفيين وأسرهم في مشروع العلاج، للمرة الأولى في ديسمبر الماضي واستمرت حتى الأول من يناير 2023، باستثناء فترة إغلاق الخزانة نهاية العام لإجراءات الجرد السنوى التي تقوم به النقابة.

وجاء قرار إعادة فتح باب الاشتراك لمدة أسبوعين مرة أخرى، عقب اعتماد عدد من المتقدمين إلى لجنة القيد في جدول تحت التمرين مؤخرا، حتى يتسنى لهم الاستفادة من هذه الخدمة عقب انضمامهم رسميا كأعضاء في نقابة الصحفيين.