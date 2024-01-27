عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني نجح في استثمار المساحات المشتركة بين القوى الوطنية

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الحوار الوطني نجح في استثمار المساحات المشتركة بين القوى الوطنية المصرية، وتحويلها إلى مجموعة من الرؤى والأطروحات والأفكار لمواجهة مجموعة من القضايا الوطنية التي تمثل تحديات أمام الدولة المصرية، مشيرا إلى أن حل كل قضية من القضايا المطروحة على مائدة الحوار يساهم بشكل مباشر في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهو ما سيكون له انعكاس مباشر على حياة المصريين.

تنفيذ توصيات الحوار الوطني

وأضاف الجندي، أن إعلان الحكومة عن إعداد خطة تنفيذ توصيات الحوار الوطني كاملة، ومؤشرات مُتابعة الأداء الخاصة بالتنفيذ، بالإضافة إلى إعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات يعكس جدية الحكومة ومؤسسات الدولة في التعامل مع الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الجدول الزمني لتنفيذ التوصيات سيكون مطروحا للمناقشة داخل الحوار الوطني ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، منوها أن التوصيات التي انتهى إليها الحوار الوطني على مستوى المحاور الثلاثة تضمنت أفكارا وإجراءات مهمة تتميز بالمرونة التي تناسب الوضع الراهن وما نواجهه من تحديات.

ترميم جسر الثقة

وأكد عضو مجلس الشيوخ، في بيانه، أن الحوار الوطني نجح في ترميم جسر الثقة بين الدولة والقوى السياسية التي دخلت الحوار الوطني ولديها حالة من التشكك في جديته، لكن الدعم الرسمي للحوار ساهم في تحويل هذا التشكك إلى يقين بأهمية الحوار وجدية الدولة في التعامل مع مخرجاته، مشددا على ثقته في قدرة الحكومة على ترجمة التوصيات التي انتهت إليها المرحلة الأولى من الحوار الوطني إلى إجراءات وتشريعات على أرض الواقع بما يتناسب مع توجهات الجمهورية الجديدة.