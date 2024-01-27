الوفد: التحديات الحالية تتطلب من الجميع الالتفاف حول القيادة السياسية

قال المستشار ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص في خطاباته على توجيه رسائل تؤكد جهود الشعب المصري وتضحياته في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن الرئيس يطمئن الشعب بأن الأزمات الراهنة في طريقها للحل.

العدوان الإسرائيلي

وأوضح «الهضيبي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مصر تواجه تحديات بسبب الأزمات الإقليمية التي تمس أمنها القومي، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم وما يمارسه من حرب إبادة ضد سكان قطاع غزة، ومخاطر توسيع الحرب الإقليمية بما يٌهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، ويتطلب ذلك من الجميع الالتفاف حول القيادة السياسية ودعم ما يتم اتخاذه من قرارات وإجراءات في مواجهة هذه المخاطر وتقليل تداعياتها السلبية على مصر، لافتًا إلى أن توحيد الجبهة الداخلية السبيل الوحيد لعبور التحديات الراهنة.

مخطط التهجير القسري

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن اليوم الذي وقف فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي مُعلنا رفض مصر القاطع لمٌخطط التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، كان إعلان تحدى واضحا للكثير من القوى الإقليمية والدولية، بالوقوف ضد مخططاتها باقتلاع شعب بأكمله من أرضه من أجل تصفية القضية الفلسطينية.