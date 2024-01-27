دراسة لـ«القومي للبحوث» توضح دور نبات الكركم في مواجهة الأمراض وعلاجها

أكدت الدكتورة أسماء عامر، الباحثة بقسم العقاقير بمعهد البحوث للصناعات الصيدلية والدوائية بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك العديد من الفوائد الصحية لنبات الكركم، مؤكدة أن النبات يحفِّز الجهاز المناعي للجسم لما يحتويه من مواد فعالة لها خصائص كمضادات للأكسدة ومضادات التهابات ومضادات للبكتيريا والفيروسات.

الكركم يستخدم على هيئة توابل تضاف للأطعمة أو مشروب أو أقراص الكركمين

وأوضحت الباحثة وفقاً لتقرير صادر عن المركز أن الكركم يستخدم على هيئة توابل تضاف للأطعمة أو مشروب أو أقراص الكركمين، منوهة بأن استخدام مشروب الكركم على معدة فارغة من أفضل الطرق، حيث يساعد على امتصاص عناصره الغذائية بشكل أفضل، موضحة أن الكركم يحتوي على فيتامينات «c-e-k» والعديد من المعادن مثل الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والماغنيسيوم والنحاس والزنك.

مضاد قوي للالتهابات والتئام الجروح

وأوضحت أن الفوائد الطبية للكركم تتمثل في أنه مضاد قوي للالتهابات والتئام الجروح، كما أنه يسهم في محاربة السرطان لاحتوائه على مادة «كيوركيومين»، وهي العنصر النشط في الكركم والتي يمكن أن تحفز الخلايا للقيام بالعملي التي تتسب في تدمير الذاتي للخلايا السرطانية، وأن العديد من الأبحاث أثبتت أن ملعقة صغيرة من الكركم تساعد فعلاً في الوقاية من العديد من السرطانات ومقاومة للأورام السرطانية وتدمير خلاياها.

الكركم يسهم أيضًا في نزول الوزن وحرق الدهون

وتابعت أن الكركم يسهم أيضًا في نزول الوزن وحرق الدهون، حيث إن معلقة من النبات يوميًّا تسهم في الحصول على وزن مثالي، كما أن الكركم يسهم في محاربة آلزهايمر ويدعم صحة الدماغ، والسيطرة على مرض السكري، ويقلل من مستوى الكولوسترول في الدم، كما أنه مهم جدًّا للوجه والشعر، بجانب معالجته لحب الشباب.

الاستخدام الشعبي للكركم

محاذير الاستخدام لنبات الكركم