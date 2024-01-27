أسماء محفوظ: 25 يناير ثورة مشرفة وفخورة بمشاركتي فيها

قالت الناشطة السياسية أسماء محفوظ، إنه بعد مرور 13 عامًا على ثورة 25 يناير، أصبح التفكير متغيرًا للأفضل ونقدر على التحدث بخلاف ما قبل الثورة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مائدة مستديرة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «ذكرى ثورة يناير.. حوار بين أجيال»، بمناسبة مرور 13 عامًا على ثورة 25 يناير.

وأوضحت محفوظ، أنه كان عمرها 25 عامًا وقت قيام الثورة وكان لديها إحساس بالفخر والعزة وكان الجميع يبحث عن تغيير البلد بشكل سلمي، وخوف الشعب المصري على نفسه، مضيفة: «كان هناك تعبير أن مصر تسع الجميع وحاليا فخورة بما حدث، فقد كان حلمًا ووقتًا جميلًا، فكان عملا مشرفا وكانت ثورة لا بد أن تحدث».

ممارسة السياسة بشكل مختلف

وأشارت الناشطة السياسية، إلى أن الآن يتم ممارسة السياسة بشكل مختلف وأصبح لدينا هدوء والمسئولية أصبحت مختلفة ولن يصبح الصدام كما كان.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أدار الحوار خلال المائدة المستديرة، النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المائدة كلًا من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الناشطة السياسية أسماء محفوظ، عماد رؤوف عضو التنسيقية، مارك مجدي عضو التنسيقية، سميرة الشريف، عضو التنسيقية، شريف الرفاعي، عضو التنسيقية.