«شباب الأحزاب والسياسيين»: إقبال على جناح التنسيقية بمعرض الكتاب (فيديو)

قال الدكتور عبد الله الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشاركة وحضور أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب له الكثير من الأهداف، منها قيام أعضاء التنسيقية بمساعدة رواد المعرض في اقتناء الكتب والمؤلفات المختلفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، قائلًا: «جناح التنسيقية بمقر معرض القاهرة الدولي للكتاب، يشهد إقبالا كثيفا من الجمهور، ويتم عرض مؤلفات أعضاء التنسيقية من خلاله، فضلًا عن عرض كتاب «ويبقى الأثر»، والذي يتناول السيرة الذاتية للنائب الراحل أحمد زيدان عضو التنسيقية، وهناك 11 إصدارًا لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تتناول المجالات السياسية والاجتماعية والأدبية والنفسية».

كتب تناقش العلوم السياسية

وتابع: «هناك كتب تناقش وتهتم بالعلوم السياسية، وكتب علم اجتماع سياسي، وتاريخ، كما أن هذا التنوع والزخم نابع من التشكيلة، التي تميز كوادر وأعضاء التنسيقية».