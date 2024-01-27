منظمة الصحة العالمية تحذر من انهيار مستشفى ناصر في خان يونس

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس من الانهيار التام لمستشفى ناصر في خان يونس المدينة التي تشهد معارك محتدمة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي المتوغل في المدينة.

المرضى والعاملون يضطرون للفرار

وكتب جيبريسوس مساء أمس الجمعة على موقع «إكس» المعروف سابقًا باسم «تويتر»: «مع حدة القتال المحيط بمستشفى نصر في خان يونس مئات المرضى والعاملين بالقطاع الطبي في المستشفى اضطروا للفرار، حاليا 350 مريض و5000 نازح ما زالوا في المستشفى على الرغم من نقص الوقود والغذاء والدواء».

وأعلنت منظمة الإغاثة أطباء بلا حدود أن الرعايا الصحية الأساسية في مستشفى ناصر قد انهارت.

الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهدافا ممنهجا للقطاع

وقالت المنظمة في بيان صحفي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد الاستهداف الممنهج للقطاع الطبي وإنه أمر غير مقبول ويجب التوقف منه الآن لإتاحة الفرصة للمصابين من الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها، وأصبح النظام الصحي بأكمله متوقف عن العمل.

ويشهد القطاع الطبي ظروفا صعبة جراء الحرب واستهداف عدد من المستشفيات فضلا عن نقص المستلزمات الطبية والوقود والأعداد الكبيرة من الجرحى الذين فاق الطاقة الاستيعابية للقطاع الطبي في غزة.