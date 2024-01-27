الفصائل الفلسطينية تطلق صاروخا من قطاع غزة على مستوطنة سديروت

أعلنت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن الفصائل الفلسطينية أطلقت صاروخا من قطاع غزة على مستوطنة سديروت الجنوبية.

وصرحت الصحيفة، بأن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة خارج المستوطنة، مشيرة إلى أن خدمة الإسعاف لم تتلق أي تقارير عن وقوع إصابات في أعقاب الهجوم.

اشتباكات قوية بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال

وخلال الساعات القليلة الماضية، اندلعت اشتباكات قوية بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بمحيط المستشفى الميداني الأردني في خان يونس جنوبي قطاع غزة، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

ويستمر الفلسطينيون في النزوح من خان يوسن تجاه مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، نتيجة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المناطق الغربية والجنوبية بخان يونس بقصف مدفعي وغارات جوية كثيفة.

وصرح أيضًا جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية قتل 11 فردًا من الفصائل الفلسطينية في خان يونس.