بـ«4 جنيه بس» اعرف طريقة الوصول لشجرة العيلة.. من هو جدك الأكبر؟

يهتم عدد كبير من الناس بشجرة العائلة، لمعرفة جذورهم العائلية، والوصول لأنساب آبائهم، سواء من خلال إجراء تحليل طبي، أو بالقراءة عن هذا الموضوع، إذ يوجد عدد ضخم من الوثائق الرسمية، في دار المحفوظات بقلعة صلاح الدين الأيوبي، للرد على كل التساؤلات التي تدور في أذهان البعض.

ويمكن إجراء عدة خطوات لمعرفة أصل النسب وشجرة العائلة، من خلال الذهاب إلى دار المحفوظات، في حي الخليفة بمحافظة القاهرة، باستخراج ما يسمى بـ«تعداد النفوس»، والتي تمكن الشخص من الوصول إلى نحو 1846 جد من أجداده، بحسب حديث إبراهيم علي إسماعيل رئيس دار المحفوظات سابقًا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

خطوات الوصول إلى شجرة العائلة

تقديم طلب سلسال الأسماء من داخل مقر الدار القابعة في مبنى القلعة التاريخي.

الحصول على إذن بالدخول إلى مكتبة الدار.

قراءة بعض الكُتيبات التي تحمل دفاتر أجدادك، ومن خلالها يعرف الشخص نسبه، وإذا لم يستطع الشخص الوصول إلى نسبه، فهناك موظف مسؤول عن هذا الأمر، وفي هذه الحالة يأتي الشخص الذي يرغب في معرفة شجرة عائلته، بعد مدة الطلب حوالي 3 أيام في حال توافر التواريخ، أو 21 يومًا، في حالة عدم توافرها.

رسوم البحث عن شجرة العائلة

تتكلف رسوم البحث 4 جنيهات، مع تقديم بعض الأوراق المطلوبة، وهي البطاقة الشخصية وورقة إثبات الصفة، اسم الجد المعاصر للتعداد وشهادة له، مع تحديد المدة الزمنية التي يرغب الشخص في معرفتها، بحسب «إبراهيم».

طريقة طبية لمعرفة جذور الأبوين والأجداد

يمكن اللجوء إلى الطريقة الطبية لمعرفة جذور الأبوين والأجداد، من خلال الحمض النووي الذي يتفرع لفروع كثيرة، منها تحليل للجينات أو البصمة الوراثية، التي يمكن من خلالها معرفة كل شيء، وأيضًا ما يحتاجه الجسد من تغذية مناسبة له، ويصل الأمر إلى إمكانية التنبؤ بالأمراض التي يمكن أن يصاب بها في المستقبل، بحسب الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين الأسبق، في حديثه لـ«الوطن».

يمكن معرفة حساسية الجسم تجاه طعام معين

هناك مجموعة من التغييرات الموجودة في تسلسل الحمض النووي، يمكن من خلالها معرفة مدى تحسس الجسم من طعام معين، أي معاناة الجسم من حساسية لأحد الأطعمة، وبالتالي يتجنب المريض تناولها، وفقًا للدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس.