«اعرف تاريخ الأجداد».. تنظيم رحلات مدرسية لمتحف آثار كفر الشيخ

استقبل متحف آثار مدينة كفر الشيخ، اليوم، زيارة لعدد من الأطفال بمدرسة سيدي طلحة الابتدائية، التابعة لإدارة غرب مدينة كفر الشيخ التعليمية، وتضمنت الزيارة جولة إرشادية لقاعات العرض بالمتحف للتعرف على أهم القطع الأثرية الموجودة، حيث أبدى الطلاب سعادتهم بما يشاهدونه من آثار أجدادهم الفرعوني الشاهد علي عظمتهم.

سعادة غامرة للأطفال خلال الزيارة

بينما أشار بيان نُشر عبر الصفحة الرسمية لمتحف آثار كفر الشيخ، إلى شرح مفصل لعدد من القطع الأثرية المهمة داخل متحف كفر الشيخ، وذلك حتى يرسخ في الأذهان حضارة الأجداد التي يتغنى بعظمتها العالم بأثره، كونها حضارة يمتد تاريخها لنحو 7 آلاف سنة.

التقاط صور تذكارية للأطفال

كما قامت إدارة متحف آثار كفر الشيخ، بالتقاط صور تذكارية للأطفال داخل المتحف، وسط سعادة بالغة لهم بما بهروا به ممن شاهدوه داخل أروقة المتحف، معربين عن فرحتهم بهذا اليوم الجميل.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ تنظم بشكل مستمر العديد من الرحلات المعرفية للطلاب من شتى ربوع المحافظة، وذلك إلى متحف آثار كفر الشيخ.