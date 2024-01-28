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معرض القاهرة الدولي للكتاب

حظك اليوم برج السرطان الأحد 28-1-2024 مهنيا وعاطفيا.. التزم الصمت

كتب:

رحاب عبد الراضي
12:43 ص | الأحد 28 يناير 2024
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

مولود برج السرطان شخص قيادي ناجح، يقدس عمله كثيرًا ويخلص له، وهو على المستوى الشخصي طيب القلب، سريع التسامح، يمتلك قدرًا كبيرًا من الحنية، ويحب تكوين الصداقات في كل مكان يذهب إليه.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج السرطان، على الصعيد «المهني، والعاطفي، والصحي»، اليوم الأحد، وفق لموقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

حافظ على مكانتك في العمل بالتزام الصمت، وعدم الدخول في مشاكل تسبب في توترك وتأخرك عن الوصول لهدفك، وفق حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني.

برج السرطان اليوم ماليًا

احسب أمورك بشكل دقيق ولا تصرف أموالك فيما لا يفيد.

برج السرطان حظك اليوم عاطفيًا

كن قريبًا من شريك حياتك، ولا تحاول أن تكون سببًا في دخول طرف ثالث بينكما.

برج السرطان حظك اليوم صحيًا

حافظ على صحتك، ولا تجعل آلامك النفسية تتسبب في تعبك. 

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بقلم رحاب عبد الراضي