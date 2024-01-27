يقع برج الدلو في الفترة من يوم 20 يناير حتى 18 فبراير، ويشتهر هذا البرج بعقلية قادرة على التخطيط والإبداع والإصرار والطموح، ويجمع مواليد برج الدلو الكثير من التناقضات فرغم حاجتهم للانعزال وحبهم للوحدة إلا إنهم اجتماعيون قادرون على كسب الأصدقاء والتواصل بحرفية، ورغم أنهم يتمتعون بعقلية تجارية إلا أنهم لا يجيدون التفاوض.

ومن مشاهير برج الدلو الرئيس الأمريكي الراحل إبراهام لينكولن، والمذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، والمغنية باريس هيلتون، وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم برج الدلو السبت 27-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الدلو أن فرصا كبيرة للنجاح والترقية تنتظرك ومن المرجح أن تحصل على بعض الأخبار الإيجابية اليوم، كما تخبرك بأن هذا الوقت مناسب للبحث عن وظيفة مختلفة، إن لم تكن راضيًا عن وظيفتك الحالية.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، تخبرك الأفلاك بأن الوقت مثالي لتكون مع شريك حياتك، وتجنب العناد أو نبش الجروح القديمة في الوقت الذي يشعر فيه شريك حياتك بالحب.