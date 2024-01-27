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حظك اليوم برج الحوت السبت 27-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:09 ص | السبت 27 يناير 2024
برج الحوت

برج الحوت

يبدأ برج الحوت من يوم 19 فبراير ويستمر حتى يوم 20 مارس، وهو برج مائي يعرف مواليده بأنهم شديدو الرومانسية والحساسية، وهم يحبون كل ما هوعاطفي ويميلون إلى التواجد في دوائرهم المألوفة ومنطقتهم الآمنة ولا يحبون أن يغيروا روتين حياتهم، يشتهرون بقدراتهم الإبداعية وميلهم إلى الفنون والبساطة والبعد عن التعقيدات.

ومن مشاهير برج الحوت أول رئيس للولايات المتحدة جورج واشنطن، والفنانة الاستعراضية هيفاء وهبي، وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم برج الحوت السبت 27-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الحوت أن حاول معرفة ما يمكنك فعله لإخراج أفضل مالديك لتكون مميزًا، وعندما يتعلق الأمر بالشؤون المالية، فسوف تتأخر فترة فقم بحماية ما لديك وستكون قادرًا على الخروج من الموقف.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تخبرك الأفلاك أن شريك حياتك متعاون وداعم فشاركه مخاوفك بدلاً من الاحتفاظ بها بداخلك، سيكون ذلك مفيدًا جدًا وسيخفف من التوتر إلى حد كبير.

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بقلم صفية النجار