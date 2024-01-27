لن تتوقع النتيجة.. شرب ماء الكمون بعد الوجبات يوميا يحدث معجزة في جسمك

من المعروف أن الكمون من التوابل، لكنه يحمل العديد من الفوائد الصحية المتعلقة بالجهاز الهضمي، والدورة الدموية والجهاز المناعي، إذ ينصح به لمقاومة الفيروسات والبكتيريا، كما أنه يساعد في التخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون بشكل صحي، وخلال التقرير التالي نستعرض فوائد شرب ماء الكمون بعد الوجبات وعلاقتها بإنقاص الوزن.

فوائد الكمون المغلي

يقول الدكتور شادي عبدالعال، خبير التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، إن للكمون المغلي تأثيرا كبيرا على الصحة والحفاظ على كفاءة وتحسين بعض أجهزة جسم الإنسان، خاصةً على جهازه الهضمي، إذ يمنع الشعور بالارتياح بعد الانتفاخ بعد تناول الوجبات، وخاصة في فصل الشتاء، إذ تكون الحركة قليلة، وذلك يسبب زيادة في الوزن في العادة.

الكمون.. من التوابل الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل «الحديد»، ويساعد على إنتاج الهيموجلوبين ونقل الأكسجين بالدم، و«المنجنيز» الذي يساعد في تكوين العظام وتقليل الالتهابات، وبه كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي بها فوائد صحية عدة عن طريق تحييد الجزئيات الضارة بالجسم، وذلك بسبب وجود الألياف الغذائية التي تعزز الشعور بالشبع، وفقًا لخبير التغذية العلاجية.

تسرع عملية الهضم

يعد شرب ماء الكمون بعد الوجبات بشكل يومي أو الثقيلة يساعد على تقليل انتفاخ البطن الناتج عن الإفراط في تناول الوجبات الدسمة، وذلك بسبب العناصر الغذائية والخصائص المضادة للالتهابات في الكمون، وتعمل تلك العناصر على تكسير جزيئات الطعام وتسرع في عملية الهضم، حسب خبير التغذية العلاجية.

ويحسن ماء الكمون من حساسية الأنسولين، واستهلاك ماء الكمون يمكن أن يساعد على تعزيز الصحة العامة لجسم الإنسان، وتسريع عملية إنقاص الوزن، كما يتسبب الكمون المغلي في قدرة على مكافحة الفيروسات والبكتيريا، لأنه يحتوي على عناصر غذائية تساعد على تقوية الجهاز المناعي، «فيتامين A».