«الصحة» تكشف عن مأكولات تساعد في إنقاص الوزن.. وتوجه رسالة مهمة

لمنع زيادة الوزن غير الصحية، أوصت وزارة الصحة والسكان، بضرورة تقليل نسبة الدهون التي يتم تناولها إلى 30% من إجمالى استهلاك الطاقة، كما نصحت الوزارة المواطنين، بضرورة تناول الدهون غير المشبعة في المقام الأول.

أطعمة يجب الاهتمام بها

وأوصت الوزارة المواطنين في تقرير رسمي لها، بضرورة الاعتماد على الأسماك والأفوكادو والمكسرات وعباد الشمس وفول الصويا والكانولا وزيت الزيتون، لما لها من فوائد كثيرة على صحة الجسم وتنظيم النظام الغذائي.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الأسماك وجبة أساسية في الأنظمة الصحية التي تهدف لإنقاص الوزن، حيث أنها تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية التي تساعد في زيادة الشعور بالشبع لفترة طويلة.

ممارسة الرياضة نصف ساعة يوميا

وشددت الوزارة على المواطنين، بضرورة اتباع نظام غذائي معتمد بشكل كبير على الفاكهة والخضروات وممارسة الرياضة، مشيرة إلى أنه على جميع الفئات العمرية، ضرورة ممارسة الرياضة حتى لو نصف ساعة بشكل يومي، فهي تعزز الجهاز المناعي، وتحسن الحالة المزاجية للجسم.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105، للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة.