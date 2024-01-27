وزير التجارة والصناعة يختتم جولته التفقدية بالمنطقة الصناعية في العبور

اختتم المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، جولته التفقدية بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، بزيارة مصنع زهرة البن البرازيلي، المقام على مساحة 3 آلاف متر، بحجم أعمال 15 مليون جنيه، إذ يقوم المصنع بالإنتاج للسوق المحلي والتصدير إلى أسواق دول شمال أفريقيا وإندونيسيا، ومن المتوقع أن تصل صادراته عام 2024 لنحو 30 مليون جنيه.

وزير التجارة يتفقد مصنع الصناعات الغذائية المتخصصة

تفقد الوزير، مصنع شركة «بريجو» للصناعات الغذائية المتخصص في تصنيع منتجات الأجبان والعصائر الطبيعية، المقام على مساحة 6400 متر مربع، ويبلغ إجمالي أصول الشركة 320 مليون جنيه، ويوفر 500 فرصة عمل، وتقوم الشركة بالإنتاج للسوق المحلي والتصدير إلى أسواق أمريكا ودول أفريقية، والمملكة العربية السعودية وفلسطين وليبيا والكويت واليمن ولبنان وعمان والبحرين والإمارات.

وبلغت صادرات الشركة خلال عام 2023 نحو 170 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى 200 مليون جنيه، خلال عام 2024، كما أنه من المتوقع أن تصل مبيعات الشركة هذا العام إلى 650 مليون جنيه.

وتضمنت الجولة أيضًا، زيارة مصنع شركة البسمة للمواد الغذائية، المتخصصة في إنتاج الخضروات المجمدة والمقام على مساحة 20 ألف متر، ويبلغ حجم الإنتاج من 1500 إلى 2000 طن شهريًا، ويوفر 714 فرصة عمل، وتقوم الشركة بالتصدير إلى أسواق أوروبا وكندا وأمريكا والدول العربية، ومن المتوقع أن تبلغ صادراتها 40 مليون دولار، خلال عام 2024.