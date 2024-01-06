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وزير التجارة والصناعة يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

كتب:

محمد سعيد الشماع
06:31 م | السبت 06 يناير 2024
المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

وجَّه المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب فيها وزير التجارة والصناعة عن خالص التهاني القلبية لقداسته ولجميع الأخوة الأقباط المصريين، راجياً من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة بين أبناء الوطن، وأن تظل مصر عامرة بالأمن والسلام.

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