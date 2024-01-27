ياسمين فؤاد: 130 مليون يورو لدعم الصناعات الصديقة للبيئة خلال عام

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن يوم 27 يناير يمثل حدثا خاصا ومهما لمصر بكافة أطيافها حيث تحتفل مصر بيوم البيئة الوطني، وهو اليوم الذي جرى اختياره ويوافق صدور أول قانون للبيئة رقم 4 لسنة 1994، موضحةً أن كل الدول أصبحت تحدد يوما يوافق حدثا بيئيا مميزا لديها للاحتفال باليوم الوطني لها.

وقالت وزيرة البيئة، إن رئيس الوزراء كان له دور كبير في دعم منظومة المخلفات ورفع رسوم المحميات؛ إذ وصلت إيرادات المحميات إلى 1600% خلال 4 أعوام، وبجانب الاستراتيجيات وتخطيط الموازنة بدأنا العمل على عدة مبادرات كمبادرة حياة كريمة التي تم نقلها لإفريقيا، وساهم التعاون بين الوزارات في دفع الملف البيئي إلى الأمام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فكان لوزارة التخطيط دور كبير منذ بداية المشوار وخاصة في دمج البعد البيئي ووضع معايير الاستدامة البيئية، بالإضافة لدور مهم في دعم عملية التحول الأخضر وجلب التمويلات والتحضير لمؤتمر COP27، وإطلاق برنامج نوفي الذي خرج من قلب الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

واستعرضت وزيرة البيئة حجم الاستثمارات التي حصل عليها القطاع الصناعي، إذ وصل عدد الاستثمارات التي حصل عليها القطاع الصناعي إلى 550 مليون يورو، كما بلغ عدد الاستثمارات خلال آخر عام 130 مليون يورو لدعم الصناعة من أجل تحقيق التوافق البيئي، كما حصل القطاع الصناعي على 96 مليون يورو لتعظيم كفاءة استخدام الموارد، وكل هذه الاستثمارات من أجل تحفيز القطاع الصناعي.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في المرحلة الثانية لتصديقها على القرض الخاص بدعم الصناعة الخضراء الذي يصل إلى 150 يورو لدعم القطاع الخاص بنهاية العام بالتعاون مع البنك الأهلي وعدد من البنوك الأخرى، مشيرةً إلى أن الهدف من التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الألماني، أننا نساعد الصناعة على مواكبة ما يحدث في العالم الخارجي من تقليل للانبعاثات، وإعادة تدوير المياه.

المخلفات الصلبة البلدية وملف البلاستك

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن الشريك الثاني من ضمن شركاء التنمية هو اللواء هشام أمنة وزيرة التنمية المحلية، الذي تعاون بشكل واسع في ملفين مهمين؛ هما المخلفات الصلبة البلدية وملف البلاستك وبالتعاون مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي لتنفيذ كافة المشروعات الخاصة بتنفيذ البنية التحتية والتي وصلت إلى ما يقرب 7 مليارات جنيه ما بين محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع لبدأ هذه المنظومة، وحققنا إنجازا كبيرا في هذا المجال.

وأضافت وزيرة البيئة، أن مجلس النواب لعب دورا مهما في منظومة المخلفات وأشادت بدور النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب؛ إذ جرى تنظيم 14 اجتماعا لمناقشة قانون تنظيم إدارة المخلفات، وكذلك لجنة الإدارة المحلية تواجدت بـ45 جلسة تشاورية، حيث كان لمجلس النواب المصري دورا كبيرا في نجاح منظومة المخلفات، وأن القطاع الخاص لم يكن سيتواجد لولا وجود حوافز في أداة تشريعة أو منظومة تحدد الأدوار والتخطيط لولا وجود مجلس نواب لما تم اعتماد قانون منظومة المخلفات، مُشيدة بجهود المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بالتعديلات الخاصة بقانون البيئة، مُقدمةً الشكر لكافة الوزراء كوزيرة الخارجية والزراعة والري والثقافة وجميع الوزراء في التعاون سويا لإنجاح مؤتمر المناخ Cop27 وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة الواعية التي تعي أهمية الملف البيئي، حيث كانت الرحلة طويلة ولكن حققنا خلالها نجاحات عديدة.